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Кодекс процедур банкрутства підніме Україну в рейтингу Doing Busiess

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Ухвалення Кодексу процедур банкрутства стане позитивним сигналом для інвесторів та суттєво підніме Україну в рейтингу Doing Busiess. Таку заяву зробив один із співавторів проекту № 8060 Кодексу процедур банкрутства України, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Алєксєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

“Ухвалення Кодексу процедур банкрутства дозволить Україні піднятись в рейтингу Doing Business одразу на 9 пунктів. Враховуючи, що за останні 3 роки ми піднялись всього на 7 пунктів, це буде суттєвий прорив і позитивний сигнал для іноземних підприємців та інвесторів”, — переконаний він.

Також, за словами Алєксєєва, проект Кодексу передбачає окрему книгу щодо процедур фінансової реабілітації фізичних осіб. В її основу був покладений законопроект № 2353а “Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом”.

“Готуючи цей законопроект, ми вивчали досвід багатьох країн та запропонували такі механізми, які захищають інтереси як боржників, так і кредиторів. Тут дуже важливо зберегти баланс, щоб допомогти людям, у яких складні життєві обставини, вибратись із боргової ями, але при цьому не розхитати й банківську систему”, — пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила порушувати справу про банкрутство “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року.

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