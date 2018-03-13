Кодекс процедур банкрутства підніме Україну в рейтингу Doing Busiess
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ухвалення Кодексу процедур банкрутства стане позитивним сигналом для інвесторів та суттєво підніме Україну в рейтингу Doing Busiess. Таку заяву зробив один із співавторів проекту № 8060 Кодексу процедур банкрутства України, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Алєксєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Ухвалення Кодексу процедур банкрутства дозволить Україні піднятись в рейтингу Doing Business одразу на 9 пунктів. Враховуючи, що за останні 3 роки ми піднялись всього на 7 пунктів, це буде суттєвий прорив і позитивний сигнал для іноземних підприємців та інвесторів”, — переконаний він.
Також, за словами Алєксєєва, проект Кодексу передбачає окрему книгу щодо процедур фінансової реабілітації фізичних осіб. В її основу був покладений законопроект № 2353а “Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом”.
“Готуючи цей законопроект, ми вивчали досвід багатьох країн та запропонували такі механізми, які захищають інтереси як боржників, так і кредиторів. Тут дуже важливо зберегти баланс, щоб допомогти людям, у яких складні життєві обставини, вибратись із боргової ями, але при цьому не розхитати й банківську систему”, — пояснив він.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила порушувати справу про банкрутство “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року.