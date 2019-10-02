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Коболев оценил продажу газа на зиму по летней цене 55 тысячам украинских семей

Киев • УНН

 • 16635 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Газ на зиму по летней цене купили более 55 тыс. украинских семей, и в НАК "Нафтогаз Украины" довольны результатами запуска такого нового продукта на потребительском рынке. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook, передает УНН.

Коболев оценил продажу газа на зиму по летней цене 55 тысячам украинских семей

"На прошлой неделе финишировала акция "Газовый запас" для бытовых потребителей. Это - первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны ее результатом. За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем - превышает 67 млн куб. м", - сообщил он.

По его мнению, это красноречивое подтверждение того, что спрос на новые, более гибкие продукты есть не только у коммерческих клиентов. Бытовые потребители так же ждут их и готовы пробовать, когда есть очевидная выгода, добавил Коболев.

"И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по предоплате - это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ+электричество, энергия+энергоаудит+энергоэффективность", - отметил глава НАК.

Он считает, что пришло время открыть рынок газа для конкуренции. "Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование", - подытожил Коболев.

Напомним, Нафтогаз запустил продукт "Газовый запас" 23 августа, предложением можно было воспользоваться до 25 сентября.

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