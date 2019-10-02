Коболєв оцінив продаж газу на зиму за літньою ціною 55 тисячам українських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Газ на зиму за літньою ціною купили понад 55 тис. українських сімей, і у НАК "Нафтогаз України" задоволені результатами запуску такого нового продукту на споживчому ринку. Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Минулого тижня фінішувала акція "Газовий запас" для побутових споживачів. Це - перша спроба виведення на споживчий ринок газу нових продуктів і можливостей. І ми задоволені її результатом. За місяць, протягом якого діяла пропозиція Нафтогазу, нею скористалися понад 55 тисячі українських родин. Всі вони зможуть використовувати газ взимку за фіксованими літніми цінами. Викуплений обсяг – перевищує 67 млн куб. м", - повідомив він.
На його думку, це промовисте підтвердження того, що попит на нові, більш гнучкі продукти є не лише у комерційних клієнтів. Побутові споживачі так само чекають на них і готові пробувати, коли є очевидна вигода, додав Коболєв.
"І такі продукти є. Можливість зафіксувати ціну за передплатою - це лише перший з них. Коли відкриється ринок, постачальники зможуть пропонувати оплату газу рівномірними частинами протягом року, бонуси за ефективне споживання, пакетні послуги газ+електрика, енергія+енергоаудит+енергоефективність", - зазначив голова НАК.
Він вважає, що настав час відкрити ринок газу для конкуренції. "Конкуренція принесе споживачам більше користі, ніж ручне державне регулювання", - підсумував Коболєв.
Нагадаємо, Нафтогаз запустив продукт “Газовий запас” 23 серпня, пропозицією можна було скористатися до 25 вересня.