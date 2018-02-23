Коболев: иностранные компании все еще не могут выйти на рынок газа для населения

"На сегодняшний день на украинском рынке газа работают более 10 иностранных компаний, что стало мерой по интеграции украинского рынка газа с европейским. Этих игроков нет на рынке газа для населения. Сейчас этот рынок газа монополизирован группой Фирташа. Мы как "Нафтогаз" считаем, что эту монополию надо убрать и тогда все потребители смогут покупать газ у того, кого пожелают. То есть, игроки газа на промышленном рынке должны перейти на рынок потребителей, но для этого нужно сделать последний шаг - нужно снять специальные обязанности поставок газа для населения и внедрить рыночный механизм, который будет предусматривать конкуренцию между поставщиками за потребителя", - подчеркнул А.Коболев.

Напомним, вице-премьер В.Кистион назвал направления реформы газового сектора Украины.