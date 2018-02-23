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Коболєв: іноземні компанії все ще не можуть вийти на ринок газу для населення

Коболєв: іноземні компанії все ще не можуть вийти на ринок газу для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. На сьогоднішній день іноземні компанії все ще не можуть вийти на ринок постачання газу для населення в Україні. Про це в кулуарах парламенту заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день на українському ринку газу працюють більше 10 іноземних компаній, що стало заходом по інтеграції українського ринку газу з європейським. Цих гравців немає на ринку газу для населення. Наразі цей ринок газу монополізовано групою Фірташа. Ми як "Нафтогаз" вважаємо, що цю монополію треба прибрати і тоді всі споживачі зможуть купувати газ у того, кого забажають. Тобто, гравці газу на промисловому ринку мають перейти на ринок споживачів, але для цього потрібно зробити останній крок – треба зняти спеціальні обов’язки постачання газу для населення і впровадити ринковий механізм, який буде передбачати конкуренцію між постачальниками за споживача", - підкреслив А.Коболєв.

Нагадаємо, віце-прем'єр В.Кістіон назвав напрямки реформи газового сектору України.

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