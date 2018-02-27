Князев рассказал, какие преступления совершают против людей на неподконтрольных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На неподконтрольных украинской власти оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым наблюдается наибольшее количество нарушений прав людей. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"На неподконтрольных украинской власти территориях мужчины, женщины и дети привлекаются к принудительной работе, а также подвергаются сексуальной эксплуатации... В силу этих обстоятельств более 2 млн человек из восточных регионов стали переселенцами", - сказал С.Князев.
В то же время он отметил, что также украинцы становятся жертвами торговли людьми на территориях других государств, в том числе в Российской Федерации.
С.Князев добавил, что на контролируемых Россией восточных территориях мужчин принуждают к рытью окопов, а детей используют в качестве информаторов в военных целях.
Напомним, в МВД отметили улучшение ситуации по противодействию торговле людьми.