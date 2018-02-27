Князєв розповів, які злочини чинять проти людей на непідконтрольних територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На непідконтрольних українській владі окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим спостерігається найбільша кількість порушень прав людей. Про це сьогодні в коментарі журналістам в Києві заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"На непідконтрольних українській владі територіях чоловіки, жінки та діти залучаються до примусової роботи, а також зазнають сексуальної експлуатації… Через ці обставини понад 2 млн осіб із східних регіонів стали переселенцями", - сказав С.Князєв.
Водночас він зазначив, що також українці стають жертвами торгівлі людьми на територіях інших держав, у тому числі в Російській Федерації.
С.Князєв додав, що на контрольованих Росією східних територіях чоловіків примушують до риття окопів, а дітей використовують як інформаторів у військових цілях.
Нагадаємо, у МВС відзначили покращення ситуації з протидії торгівлі людьми.