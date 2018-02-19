Князев ожидает апелляцию на освобождение напавшего на полицейского под судом Труханова

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65860 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83365 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108200 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100673 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104704 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111664 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122831 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134359 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Князев ожидает апелляцию на освобождение напавшего на полицейского под судом Труханова

Князев ожидает апелляцию на освобождение напавшего на полицейского под судом Труханова

Киев  •  УНН

 • 10664 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Национальной полиции надеются, что прокуратура обратится с апелляцией на решение суда отпустить на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", который ранил полицейского. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.

"Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок", - подчеркнул С.Князев.

Напомним, суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", с позывным "Брест" Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

Украинские Национальные Новости

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