Князев ожидает апелляцию на освобождение напавшего на полицейского под судом Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Национальной полиции надеются, что прокуратура обратится с апелляцией на решение суда отпустить на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", который ранил полицейского. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.
"Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок", - подчеркнул С.Князев.
Напомним, суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", с позывным "Брест" Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.