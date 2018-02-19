Князєв очікує апеляцію на звільнення нападника на поліцейського під судом Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Національній поліції сподіваються, що прокуратура звернеться з апеляцією на рішення суду відпустити на поруки народних депутатів добровольця батальйону “Донбас”, який поранив правоохоронця. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, з посиланням на прес-службу МВС передає УНН.
“Ми сподіваємося, що прокуратура звернеться в апеляцію з протестом на таке рішення суду. Всі правоохоронні органи повинні консолідовано та послідовно виконувати норми закону, як би складно це не було. Тільки тоді в суспільстві запанує порядок”, — підкреслив С.Князєв.
Нагадаємо, суд відпустив на поруки народних депутатів добровольця батальйону “Донбас”, з позивним “Брест” Олександра Федорченка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом’янського райсуду Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.