Книжный Арсенал в Киеве в этом году посетили почти 57 тысяч человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 10467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 35184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55109 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70958 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118829 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110675 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137107 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130151 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Книжный Арсенал в Киеве в этом году посетили почти 57 тысяч человек

Книжный Арсенал в Киеве в этом году посетили почти 57 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. С 22 по 26 мая в "Мистецьком арсенале" состоялся IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который посетили почти 57 тысяч человек. Для сравнения, в 2018 году на фестивале было 53 тысяч посетителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Мистецький Арсенал".

В течение пяти дней фестиваля более тысячи новинок представили 150 украинских издательств; иллюстраторы, дизайнеры и художники - выставочные проекты, а в программе фестиваля состоялась 491 событие, среди которых - встречи, дискуссии, презентации, перформансы и концерты. А главным фокусом фестиваля стала тема "Соседство: открытый вопрос".

Более 90 иностранных гостей приехали на нынешний фестиваль из 30 стран. Впервые на Книжном Арсенале страна-гость фестиваля - Канада - представила специальную программу.

Напомним, на IX Международном фестивале "Книжный Арсенал" впервые появился отдельный шатер с ветеранской литературой. Об этом сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская-Люта во время пресс-конференции.

Украинские Национальные Новости

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