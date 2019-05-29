Книжный Арсенал в Киеве в этом году посетили почти 57 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С 22 по 26 мая в "Мистецьком арсенале" состоялся IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который посетили почти 57 тысяч человек. Для сравнения, в 2018 году на фестивале было 53 тысяч посетителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Мистецький Арсенал".
В течение пяти дней фестиваля более тысячи новинок представили 150 украинских издательств; иллюстраторы, дизайнеры и художники - выставочные проекты, а в программе фестиваля состоялась 491 событие, среди которых - встречи, дискуссии, презентации, перформансы и концерты. А главным фокусом фестиваля стала тема "Соседство: открытый вопрос".
Более 90 иностранных гостей приехали на нынешний фестиваль из 30 стран. Впервые на Книжном Арсенале страна-гость фестиваля - Канада - представила специальную программу.
Напомним, на IX Международном фестивале "Книжный Арсенал" впервые появился отдельный шатер с ветеранской литературой. Об этом сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская-Люта во время пресс-конференции.