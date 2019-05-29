Книжковий Арсенал у Києві цього року відвідали майже 57 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З 22 по 26 травня у Мистецькому арсеналі відбувся IX Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який відвідали майже 57 тисяч людей. Для порівняння, у 2018 році на фестивалі було 53 тисячі відвідувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Мистецький Арсенал".
Протягом п’яти днів фестивалю понад тисячу новинок представили 150 українських видавництв; ілюстратори, дизайнери та художники — виставкові проекти, а у програмі фестивалю відбулась 491 подія, серед яких — зустрічі, дискусії, презентації, перформанси та концерти. А головним фокусом фестивалю стала тема "Сусідство: відкрите питання".
Понад 90 іноземних гостей приїхали на цьогорічний фестиваль із 30 країн. Вперше на Книжковому Арсеналі країна-гість фестивалю — Канада — представила спеціальну програму.
Нагадаємо, на ІХ Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" вперше з'явився окремий намет з ветеранською літературою. Про це повідомила директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта під час прес-конференції.