Книжковий Арсенал у Києві цього року відвідали майже 57 тисяч людей

КИЇВ. 30 травня. УНН. З 22 по 26 травня у Мистецькому арсеналі відбувся IX Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який відвідали майже 57 тисяч людей. Для порівняння, у 2018 році на фестивалі було 53 тисячі відвідувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Мистецький Арсенал".