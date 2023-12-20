КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз получил уже более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных. Работа в направлении ведется совместно с Омбудсманом Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщил директор КНИДСЭ Александр Рувин в своем tg-канале после совместной встречи в офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и чествования украинских институтов, которые ведут борьбу с российским злом, пишет УНН.

Директор КНИИСЭ напомнил, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Омбудсманом и КНИИСЭ.

"Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения экспертных исследований по идентификации наших военных, пропавших без вести или находящихся в плену на территории рф или временно оккупированных территориях Украины", - отметил Александр Рувин.

По его словам, положительный результат экспертного исследования по идентификации личности военнослужащего является доказательством его пребывания в плену государства-агрессора. Эту информацию родные военнослужащих могут добавить в "Личный кабинет" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Эта тема чрезвычайно чувствительна. Мы получили более 200 обращений, отрабатываем их и передаем результаты Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Сложность работы эксперта заключается не только в профессиональной части, но и моральной. Понимаем насколько семьям украинских военнопленных важно иметь точную информацию о своих родных. К сожалению, часто материалы непригодны для анализа, в таких случаях вариативный ответ невозможен. В то же время каждая успешная идентификация означает, что возвращение украинских защитников и защитниц домой становится на шаг ближе. Мы очень ценим доверие и приложим все усилия, чтобы соответствующая работа была максимально эффективной", - добавил Александр Рувин.

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