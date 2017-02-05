Книгу сатирических рисунков о современной России глазами ребенка выдали в Одессе

Алеша - это вымышленный персонаж художника из Санкт-Петербурга Игоря Поночевнаго.

"Хотелось сделать проект, чтобы люди задумались, а не только смеялись над вещами, которые их окружают", - рассказал автор.

По его словам, первый рисунок "ватной азбуки" появился как открытка пропагандистского характера, которая высмеивала "ура-патриотические" настроения в России. За несколько лет работ собралось так много, что И.Поночевный решил объединить их в одну книгу.