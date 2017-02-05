Книгу сатиричних малюнків про сучасну Росію очима дитини видали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Одесі видали книгу “Ватная азбука Алеши Ступина” — альбом сатиричних малюнків про життя сучасної Росії очима семирічного хлопчика з російського села Реутове, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Альоша — це вигаданий персонаж художника із Санкт-Петербурга Ігоря Поночевного.
“Хотілося зробити проект, щоб люди задумалися, а не тільки сміялися над речами, які їх оточують,” — розповів автор.
За його словами, перший малюнок “Ватной азбуки” з’явився як листівка пропагандистського характеру, що висміювала “ура-патріотичні” настрої в Росії. За кілька років робіт зібралося так багато, що І.Поночевний вирішив об’єднати їх в одну книгу.