КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету: в МИД Украины отреагировали

В Министерстве иностранных дел Украины осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября. Также отметили, что Северная Корея продолжает военное сотрудничество с рф, предоставляя боеприпасы и направляя военные подразделения против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября 2024 года. Эта еще одна безответственная провокация, которая подрывает мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что КНДР, которая предоставляет рф не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои военные подразделения для участия в войне против Украины, продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию.

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"Испытания ракеты, которая достигла максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельствует о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особое беспокойство на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества рф и КНДР, что требует немедленного и решительного ответа мирового сообщества", - указали в МИД.

Дипломаты призвали партнеров к немедленным действиям для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам - от повышения санкционного давления на москву и Пхеньян до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы, представленного Президентом Владимиром Зеленским.

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