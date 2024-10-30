"Грубое нарушение Устава ООН": в ЕС подтвердили присутствие войск КНДР на территории россии

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 55855 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 107630 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 101925 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 103399 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 115634 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 103612 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 123225 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 173767 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 129923 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160263 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 101462 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 108917 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 63816 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 91785 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 29942 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 91785 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 107629 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 108917 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 115634 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 173767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 29942 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 63816 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 101462 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 106424 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 114025 просмотра
Актуальное
"Грубое нарушение Устава ООН": в ЕС подтвердили присутствие войск КНДР на территории россии

"Грубое нарушение Устава ООН": в ЕС подтвердили присутствие войск КНДР на территории россии

Киев  •  УНН

18:32 • 9987 просмотра

Read in English

Европейский разведывательный центр обнаружил тысячи северокорейских военных на территории рф. ЕС назвал это враждебным актом и предупредил о соответствующих мерах реагирования.

Решение КНДР переправить войска в рф для участия в войне - это враждебный акт, который повлияет на ситуацию с безопасностью не только в Европе. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Европейский разведывательный центр (INTCEN) подтвердил присутствие войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на российской территории для поддержки незаконной войны рф.

КНДР предоставляет оружие и боеприпасы России для поддержки ее захватнической войны против Украины. Присутствие нескольких тысяч военнослужащих, сотрудничающих с российскими военными, является грубым нарушением Устава ООН и многих резолюций Совета Безопасности ООН. Это односторонний враждебный акт КНДР с серьёзными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности

- заявили в ЕС. 

Президент раскритиковал реакцию партнеров на солдат из КНДР: "она недостаточно сильна, поэтому путин испытывает это"30 октября 2024, 11:43 • 12788 просмотров

Евросоюз призвал КНДР прекратить поддержку военных усилий россии.

Также представитель ЕС предупредил, что продолжение военной поддержки захватнической войны рф против Украины со стороны КНДР будет иметь ответный ответ.

Сейчас Европейский Союз координирует работу с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию.

Напомним,

Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область россии, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
financial-timesFinancial Times
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина