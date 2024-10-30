"Грубое нарушение Устава ООН": в ЕС подтвердили присутствие войск КНДР на территории россии

Решение КНДР переправить войска в рф для участия в войне - это враждебный акт, который повлияет на ситуацию с безопасностью не только в Европе. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Европейский разведывательный центр (INTCEN) подтвердил присутствие войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на российской территории для поддержки незаконной войны рф.

КНДР предоставляет оружие и боеприпасы России для поддержки ее захватнической войны против Украины. Присутствие нескольких тысяч военнослужащих, сотрудничающих с российскими военными, является грубым нарушением Устава ООН и многих резолюций Совета Безопасности ООН. Это односторонний враждебный акт КНДР с серьёзными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности - заявили в ЕС.

Президент раскритиковал реакцию партнеров на солдат из КНДР: "она недостаточно сильна, поэтому путин испытывает это"

Евросоюз призвал КНДР прекратить поддержку военных усилий россии.

Также представитель ЕС предупредил, что продолжение военной поддержки захватнической войны рф против Украины со стороны КНДР будет иметь ответный ответ.

Сейчас Европейский Союз координирует работу с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию.

Напомним,

Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область россии, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.