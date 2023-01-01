КНДР грозит возмездие за ядерные провокации - президент Южной Кореи

Детали

В офисе президента страны сообщили, что он заявил, что если Северная Корея будет продолжать проводить постоянные ядерные и ракетные провокации, военные Южной Кореи должны будут ответить "четким возмездием".

Напомним

В понедельник, 26 декабря, северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу. Это стало первым за пять лет случаем, когда беспилотники Пхеньяна влетели в воздушное пространство Южной Кореи, и последовало за большим количеством испытаний оружия КНДР, нарушающего санкции.

29 декабря Президент Юн Сук Ёль заявил, что Южная Корея должна повысить свою готовность реагировать на вторжение в воздушное пространство после того, как военным не удалось сбить пять пересекших границу северокорейских беспилотников.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что хочет, чтобы его страна обладала самой мощной ядерной силой в мире, и объявил КНДР "необратимо" ядерным государством.