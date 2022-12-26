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Південна Корея зробила попереджувальні постріли по БПЛА, які вторгнулись із КНДР

Південна Корея зробила попереджувальні постріли по БПЛА, які вторгнулись із КНДР

Київ • УНН

 • 465312 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Північнокорейські безпілотники перетнули міжкорейський кордон у понеділок. У відповідь Сеул розгорнув винищувачі, гелікоптери та інші засоби, щоб збити їх. Про це УНН інформує з посиланням на агентство Yonhap.

Деталі

За словами представника Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), з 10:25 південні військові виявили кілька «невідомих об'єктів», ймовірно, безпілотних літальних апаратів, у прикордонних районах провінції Кенгідо.

Транспортні засоби перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяла дві Кореї, і були помічені в районах Кімпхо, острови Канхва і Паджу, що призвело до тимчасового припинення цивільних рейсів.

За словами чиновника, Південь випустив попереджувальні повідомлення, зробив попереджувальні постріли та підняв у повітря винищувачі, ударні вертольоти та інші бойові літаки.

"Ми також ідентифікували їх", - сказав журналістам представник JCS на умовах анонімності. "Операція проти транспортних засобів все ще триває".

Військові також задіяли легкий штурмовик КА-1, але з невідомої причини він зазнав аварії в повіті Хенсон, приблизно за 140 км на схід від Сеула, об 11:39. Обидва пілоти вижили.

Додамо

Останнє порушення територіального повітряного простору Півдня знову викликало напруженість на півострові після того, як Північ запустила двобалістичні ракети малої дальності в п'ятницю і дві балістичні ракети середньої дальності п'ятьма днями раніше.

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