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КНДР загрожує відплата за ядерні провокації - президент Південної Кореї

КНДР загрожує відплата за ядерні провокації - президент Південної Кореї

Київ • УНН

 • 590642 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що КНДР загрожує помста за ядерні провокації. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У офісі президента країни повідомили, що він заявив, що якщо Північна Корея продовжуватиме проводити постійні ядерні та ракетні провокації, військові Південної Кореї повинні будуть відповісти "чіткою відплатою".

Нагадаємо

У понеділок, 26 грудня, північнокорейські безпілотники перетнули міжкорейський кордон. Це стало першим за п'ять років випадком, коли безпілотники Пхеньяна влетіли в повітряний простір Південної Кореї, і послідувало за великою кількістю випробувань зброї КНДР, що порушує санкції.

29 грудня Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея має підвищити свою готовність реагувати на вторгнення в повітряний простір після того, як військовим не вдалося збити п'ять північнокорейських безпілотників, які перетнули кордон.

Минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що хоче, щоб його країна мала найпотужнішу ядерну силу у світі, і оголосив КНДР "незворотно" ядерною державою.

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