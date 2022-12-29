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Південна Корея підвищить військову готовність після вторгнення безпілотників

Південна Корея підвищить військову готовність після вторгнення безпілотників

Київ • УНН

 • 265991 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Юн Сук Йоль заявив у четвер, що Південна Корея має підвищити свою готовність реагувати на вторгнення в повітряний простір після того, як військовим не вдалося збити п'ять північнокорейських безпілотників, які перетнули кордон. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Вторгнення безпілотників у понеділок, один з яких пролетів неподалік столиці Сеула, спонукало південних військових розгорнути винищувачі та ударні вертольоти.

Але попри п'ятигодинну операцію військовим не вдалося збити північнокорейські безпілотники, що викликало широку критику реакції та вибачення з боку міністра оборони країни.

Деталі

Юн назвав інцидент "нестерпним" і додав, що Південь має забезпечити, щоб Пхеньян "усвідомив, що провокації завжди призводять до суворих наслідків".

"Для того, щоб ми досягли миру, нам необхідно провести чудову підготовку до війни", - сказав він під час візиту до державного агентства оборонного розвитку.

"Загальна система реагування на всі літаючі об'єкти, що вторгаються в наш повітряний простір, крім безпілотників, має бути переглянута, щоб швидко компенсувати недоліки".

Раніше на цьому тижні Юн розкритикував дії військових щодо усунення інциденту та наказав прискорити реалізацію плану із запуску підрозділу безпілотних літальних апаратів, який включатиме вдосконалені моделі-невидимки для спостереження за ключовими військовими об'єктами Пхеньяну.

Військові Південної Кореї заявили, що не змогли збити безпілотники Пхеньяну в понеділок, бо вони були надто малі.

У четвер військові Сеула провели навчання, зокрема щодо реагування на невеликі безпілотники, які, за словами Об'єднаного комітету начальників штабів, зміцнять захист від будь-яких майбутніх провокацій безпілотників Північної Кореї.

У навчаннях, що проходили в Янджу, приблизно за 25 км на північний схід від Сеула, взяли участь близько 20 пілотованих та безпілотних засобів, у тому числі легкі штурмовики КА-1 та ударні вертольоти Cobra та Apache.

Доповнення

Вторгнення Півночі в понеділок стало першим за п'ять років випадком, коли безпілотники Пхеньяна влетіли в повітряний простір Півдня, і послідувало за нещодавнім шквалом випробувань зброї Півночі, що порушує санкції.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив цього року, що хоче, щоб його країна мала найпотужнішу ядерну силу в світі, і оголосив Північ "незворотною" ядерною державою.

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