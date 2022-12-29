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Южная Корея повысит военную готовность после вторжения беспилотников

Южная Корея повысит военную готовность после вторжения беспилотников

Киев • УНН

 • 265988 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Юн Сук Йоль заявил в четверг, что Южная Корея должна повысить свою готовность реагировать на вторжение в воздушное пространство после того, как военным не удалось сбить пять пересекших границу северокорейских беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Вторжение беспилотников в понедельник, один из которых пролетел недалеко от столицы Сеула, побудило южных военных развернуть истребители и ударные вертолеты.

Но несмотря на пятичасовую операцию военным не удалось сбить северокорейские беспилотники, что вызвало широкую критику реакции и прощения со стороны министра обороны страны.

Детали

Юн назвал инцидент "несносным" и добавил, что Юг должен обеспечить, чтобы Пхеньян "осознал, что провокации всегда приводят к суровым последствиям".

"Для того чтобы мы достигли мира, нам необходимо провести отличную подготовку к войне", - сказал он во время визита в государственное агентство оборонного развития.

"Общая система реагирования на все летающие объекты, вторгающиеся в наше воздушное пространство, кроме беспилотников, должна быть пересмотрена, чтобы быстро компенсировать недостатки".

Ранее на этой неделе Юн раскритиковал действия военных по устранению инцидента и приказал ускорить реализацию плана по запуску подразделения беспилотных летательных аппаратов, включающего усовершенствованные модели-невидимки для наблюдения за ключевыми военными объектами Пхеньяна.

Военные Южной Кореи заявили, что не смогли сбить беспилотники Пхеньяна в понедельник, потому что они были слишком малы.

В четверг военные Сеула провели учения, в частности, по реагированию на небольшие беспилотники, которые, по словам Объединенного комитета начальников штабов, укрепят защиту от любых будущих провокаций беспилотников Северной Кореи.

В учениях, проходивших в Янджу, примерно в 25 км северо-восточнее Сеула, приняли участие около 20 пилотируемых и беспилотных средств, в том числе легкие штурмовики КА-1 и ударные вертолеты Cobra и Apache.

Дополнение

Вторжение Севера в понедельник стало первым за пять лет случаем, когда беспилотники Пхеньяна влетели в воздушное пространство Юга, и последовало за недавним шквалом испытаний оружия Севера, нарушающего санкции.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в этом году, что хочет, чтобы его страна обладала самой мощной ядерной силой в мире, и объявил Север "необратимым" ядерным государством.

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