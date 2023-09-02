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КНДР выпустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР выпустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Киев • УНН

 • 567409 просмотра

КИЕВ. 2 сентября УНН. КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря в субботу. Об этом сообщили Вооруженные силы Сеула, пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил, что запуск Северного корабля состоялся около 4 утра, но не предоставил никаких подробностей, ожидая анализа.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении JCS.

Представители Сил обороны Сеула отмечают, что подобные запуски ракет со стороны КНДР могут происходить на фоне того, что в четверг Южная Корея и США завершили 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), Север осудил учения как репетицию вторжения.

В рамках UFS Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с привлечением по крайней мере одного американского стратегического бомбардировщика B-1B над Корейским полуостровом.

В ответ КНДР начала военные командно-штабные учения по сценарию оккупации южнокорейской территории и в начале этой недели выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону вод у восточного побережья. Северная Корея утверждала, что запуск ракеты в среду вечером был тактическим ядерным ударом, имитирующим удары по "выжженной земле" по главным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Дополнение 

В знак протеста против военного присутствия США вокруг Корейского полуострова Северная Корея провела в среду вечером учения, во время которых они имитировали ядерный удар по Южной Корее. Среди прочего они имитировали атаки на военные командные центры и аэропорты. 

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