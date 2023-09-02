КНДР випустила крилаті ракети у бік Жовтого моря



Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив, що запуск Північного корабля відбувся близько 4 ранку, але не надав жодних подробиць, очікуючи аналізу.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться в текстовому повідомленні JCS.

Представники Сил оборони Сеула наголошують, що подібні запуски ракет з боку КНДР можуть відбуватись на тлі того, що у четвер Південна Корея та США завершили 11-денні навчання Ulchi Freedom Shield (UFS).Північ засудила навчання як репетицію вторгнення.

У рамках UFS Південна Корея та США провели спільні повітряні навчання із залученням принаймні одного американського стратегічного бомбардувальника B-1B над Корейським півостровом.

У відповідь КНДР розпочала військові командно-штабні навчання за сценарієм окупації південнокорейської території та на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності в бік вод біля східного узбережжя. Північна Корея стверджувала, що запуск ракети в середу ввечері був тактичним ядерним ударом, що імітував удари по "випаленій землі" по головним командним центрам і аеродромам у Південній Кореї.

Доповнення

На знак протесту проти військової присутності США навколо Корейського півострова Північна Корея провела в середу вечором навчання, під час яких вони імітували ядерний удар по Південній Кореї. Серед іншого вони імітували атаки на військові командні центри та аеропорти.