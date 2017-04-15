Если США спровоцирует ядерную войну, то КНДР ответит ядерным ударом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, об этом, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена - основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рен Хэ, передает УНН со ссылкой на Кyodo.
Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское".
"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - сказал политик.
Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходит парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена - основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.
Как сообщал УНН, парад 105-й годовщины рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР.