Если США спровоцирует ядерную войну, то КНДР ответит ядерным ударом

Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское".

"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - сказал политик.

Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходит парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена - основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.

Как сообщал УНН, парад 105-й годовщины рождения Ким Ир Сена может стать крупнейшим в истории КНДР.