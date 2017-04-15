Якщо США спровокує ядерну війну, то КНДР відповість ядерним ударом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. КНДР відповість ядерним ударом на ядерну війну, спровоковану США, про це, звертаючись до учасників параду, присвяченого 105-й річниці від дня народження Кім Ір Сена — засновника держави і діда нинішнього лідера країни, заявив віце-маршал Корейської Народної Армії, член Національної ради оборони Чхве Рен Хе, передає УНН з посиланням на Кyodo.
Він заявив, що “справедливе ядерну зброю розчавить американське”.
“Якщо Америка влаштує провокацію, ми негайно відповімо руйнівною атакою, на тотальну війну — тотальною війною, на ядерну війну — ядерним ударом,” — сказав політик.
Нагадаємо, у Пхеньяні, 15 квітня, проходить парад, присвячений 105-й річниці від дня народження Кир Ір Сена — засновника держави, діда нинішнього лідера країни Кім Чен Ина. Цей день в Північній Кореї називається Днем Сонця і вважається головним державним святом.
Як повідомляв УНН, парад 105-ї річниці народження Кім Ір Сена може стати найбільшим в історії КНДР.