КНДР создала переговорную группу для налаживания диалога с Японией

По данным его источников, группа была сформирована в период между двумя саммитами КНДР - Южная Корея (27 апреля) и КНДР - США (12 июня).

Кто возглавляет группу, пока не известно. Как отмечают источники, одним из ее членов является заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль.

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В начале июня глава японского внешнеполитического видомтсва Таро Коно заявил, что власти Японии продолжат искать возможности для прямых контактов с КНДР, с которой не поддерживает официальных дипломатических связей, с целью организации встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен ином. Основной темой переговоров должно стать похищения японцев разведывательными службами КНДР. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены остатки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.