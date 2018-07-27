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КНДР створила переговорну групу для налагодження діалогу з Японією

КНДР створила переговорну групу для налагодження діалогу з Японією

Київ • УНН

 • 8331 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. КНДР створила переговорну групу для встановлення діалогу з Японією. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.

За даними його джерел, група була сформована в період між двома самітами: КНДР — Південна Корея (27 квітня) і КНДР — США (12 червня).

Хто очолює групу, поки не відомо. Як відзначають джерела, одним з її членів є завідувач відділом єдиного фронту Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР хоче добитися від Японії зняття односторонніх санкцій

На початку червня глава японського зовнішньополітичного відомтсва Таро Коно заявив, що влада Японії продовжать шукати можливості для прямих контактів зі КНДР, з якою не підтримує офіційних дипломатичних зв’язків, зі метою організації зустрічі між прем’єр-міністром Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином. Основною темою переговорів має стати викрадення японців розвідувальними службами КНДР. У 2002 році Пхеньян вперше визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволив п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося. У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак комісія була згодом розпущена з ініціативи Пхеньяна.

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