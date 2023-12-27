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КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 21:37  •  9520 просмотра

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Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, что противоречит сообщениям об их уменьшении, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, отслеживающие перемещение контейнеров.

Северная Корея не сократила, а увеличила поставки боеприпасов после того, как осенью американские и южнокорейские спецслужбы сообщили, что КНДР начала поставлять в Россию вооружение. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, фиксирующие оборот контейнеров между корейским портом Раджин и поселком Дунай Приморского края, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Ранее Белый дом сообщил, что в период с августа по октябрь КНДР отправила в Россию кораблями примерно 1 млн снарядов. Кроме того, 1 ноября Национальная разведывательная служба Южной Кореи проинформировала парламентариев, что десятью рейсами в Россию было доставлено более 1 млн снарядов.

Примерно через полтора месяца я не вижу, чтобы темпы поставок замедлились, поэтому, учитывая то, что мы знаем, это еще полмиллиона снарядов

сказал Bloomberg военный эксперт Юст Олиманс.

Дополнение

КНДР имеет один из самых больших запасов боеприпасов в мире; они предназначены для оружия советского образца, которое активно используют российские вооруженные силы, прежде всего 152-мм снаряды.

Движение судов между Раджином и поселком Дунай, похоже, даже активизировалось с октября, судя по анализу спутниковых снимков, сделанного венской организацией Open Nuclear Network. По словам ее аналитика Джаво Схина, "рейсы в оба конца продолжаются с не меньшей интенсивностью, несмотря на дополнительные санкции США и активное освещение этой темы в последние несколько месяцев".

Один из кораблей, которые регулярно доставляют грузы из России в КНДР и загружают контейнеры в Раджине, - контейнеровоз "Ангара". В частности, он находился в корейском порту 9 декабря, свидетельствуют спутниковые снимки. Оттуда до поселка Дунай - всего 180 км.

КНДР передала россии более тысячи контейнеров с боеприпасами - посол США при НАТО21 декабрь 2023, 07:51 • 19537 просмотров

"Ангара" принадлежит московской компании "М-лизинг", против которой США, Великобритания и Украина ввели санкции за "транспортировку оружия и военной техники в пользу российского правительства".

Из Дуная контейнеры по железной дороге доставляются в Тихорецк Краснодарского края, это подтверждали и американские чиновники.

Тихорецк расположен примерно в 200 км от восточного берега Азовского моря. восточного берега Азовского моря. Грузы из него можно доставлять как через Ростов-на-Дону в Донецкую область, так и через Краснодар и Керченский пролив - в Крым и далее - в оккупированные южные области Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
КНДР не скоротила, а навпаки збільшила постачання снарядів у росію – Bloomberg
DPRK has not reduced, but rather increased its supply of shells to Russia - Bloomberg
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