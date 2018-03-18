КНДР не будет вести диалог с Японией, если та продолжит усиливать давление на Пхеньян

“Если Япония продолжит так себя вести, она рискует навсегда остаться без билета в Пхеньян”, — говорится в сообщении. ЦТАК также подчеркивает, что именно “Япония выступает инициатором оказания давления и усиление режима санкций в отношении Пхеньяна, панически реагируя на стремительные изменения”, происходящие в межкорейском диалоге в последнее время.

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Напомним, в Стокгольме завершились трехдневные переговоры глав МИД Швеции и КНДР, в центре внимания которых находились вопросы безопасности. Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрём 17 марта завершили трехдневные переговоры. В шведском МИДе деталей встречи не сообщались, однако отмечают, что основной темой переговоров была безопасность на Корейском полуострове. Переговоры, которые отдельные обозреватели склонны считать дипломатической подготовительной работой к встрече лидеров США и Северной Кореи, происходили в помещении шведского МИД в Стокгольме.