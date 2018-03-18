КНДР не буде вести діалог з Японією, якщо та продовжить посилювати тиск на Пхеньян
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Японія ризикує втратити можливість вести прямий діалог з КНДР, якщо продовжить посилювати тиск на Пхеньян. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Центральне телеграфне агентство Кореї”.
“Якщо Японія продовжить так себе вести, вона ризикує назавжди залишитися без квитка до Пхеньяна”, — йдеться в повідомленні. ЦТАК також підкреслює, що саме “Японія виступає ініціатором надання тиску і посилення режиму санкції відносно Пхеньяну, панічно реагуючи на стрімкі зміни”, що відбуваються в міжкорейському діалозі останнім часом.
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Нагадаємо, у Стокгольмі завершилися триденні переговори глав МЗС Швеції та КНДР, у центрі уваги яких перебували питання безпеки. Міністри закордонних справ Північної Кореї та Швеції Рі Чон Хо та Маргот Валльстрьом 17 березня завершили триденні переговори. У шведському МЗС деталей зустрічі не повідомляють, проте зазначають, що основною темою переговорів була безпека на Корейському півострові. Перемовини, які окремі оглядачі схильні вважати дипломатичною підготовчою роботою до зустрічі лідерів США та Північної Кореї, відбувалися у приміщенні шведського МЗС у Стокгольмі.