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КНДР и Южная Корея начали консультации по соединению автодорог двух стран

КНДР и Южная Корея начали консультации по соединению автодорог двух стран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры по соединения автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул. Консультации проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

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В то же время речь пока может идти только о проведении соответствующих предыдущих исследований, поскольку широкому экономическому сотрудничеству двух стран препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями, которые ранее проводились на территории Северной Кореи.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встреча в Пханмунджоме. Это стало первым заседанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продлении активного диалога на высшем уровне.

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