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КНДР і Південна Корея почали консультації щодо з'єднання автодоріг двох країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Високопоставлені чиновники транспортних відомств КНДР і Південної Кореї почали у четвер переговори щодо з’єднання автомобільних доріг, що дозволить у перспективі безперешкодно проїхати на машині з Пхеньяна в Сеул. Консультації проходять у прикордонному пункті Пханмунджом на демілітаризованій зоні, що розділяє дві частини Корейського півострова, інформує УНН з посиланням на Yonhap.

Конкретно йдеться про будівництво 19-кілометрової ділянки автомобільного шосе між містами Кесон у КНДР і Мунсан у Південній Кореї. Це дозволить з'єднати у єдину трасу дороги, що ведуть до Пхеньяну і Сеула.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР продовжує модернізацію ядерного реактора попри обіцянки США - The Guardian

У той же час мова поки може йти тільки про проведення відповідних попередніх досліджень, оскільки широкому економічному співробітництву двох країн перешкоджають економічні санкції, введені Радою Безпеки ООН щодо КНДР у зв'язку з ядерними і ракетними випробуваннями, які раніше проводилися на території Північної Кореї.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели 27 квітня зустріч у Пханмунджомі. Це стало першим засіданням керівників двох країн за останні 10 років. За підсумками переговорів було підписано спільну декларацію про мир, процвітання і об'єднанні Корейського півострова. Сеул і Пхеньян підтвердили, що їх спільною метою є денуклеаризація Корейського півострова, а також досягли домовленості про продовження активного діалогу на вищому рівні.

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