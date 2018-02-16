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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65851 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83365 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108199 просмотра

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КГГА опубликовала программу мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

КГГА опубликовала программу мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

Киев  •  УНН

 • 9358 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Киевская городская администрация опубликовала программу торжественных мероприятий, которые будут проводить в столице по случаю Дня Героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, 20 февраля в связи с Днем памяти Героев Небесной Сотни пройдут мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни. Также предусмотрено проведение поминального молебна по Героями Небесной Сотни. В течение 18-20 февраля предусмотрено проведение мемориальных мероприятий для памяти Героев Небесной Сотни.

Кроме того, 18 февраля пройдет памятное шествие от улицы Крещатик Аллее Героев Небесной Сотни к Памятному Кресту, где состоится молебен в память по погибшим Героями Небесной Сотни. К 15 марта на Майдане Независимости будут продолжаться тематические выставочно-информационные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни и чествования подвига участников революции Достоинства.

Торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов власти и общественности продлятся с 18 до 20 февраля во всех районах города.

В течение 18-20 февраля в Киеве ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и будут внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств информации.

На время проведения мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни будет обеспечено усиленную охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, готовность сил и средств оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, а также дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи.

Напомним, ранее КГГА опубликовала программу празднования в столице Масленицы.

 

Украинские Национальные Новости

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