КГГА опубликовала программу мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Киевская городская администрация опубликовала программу торжественных мероприятий, которые будут проводить в столице по случаю Дня Героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 20 февраля в связи с Днем памяти Героев Небесной Сотни пройдут мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни. Также предусмотрено проведение поминального молебна по Героями Небесной Сотни. В течение 18-20 февраля предусмотрено проведение мемориальных мероприятий для памяти Героев Небесной Сотни.
Кроме того, 18 февраля пройдет памятное шествие от улицы Крещатик Аллее Героев Небесной Сотни к Памятному Кресту, где состоится молебен в память по погибшим Героями Небесной Сотни. К 15 марта на Майдане Независимости будут продолжаться тематические выставочно-информационные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни и чествования подвига участников революции Достоинства.
Торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов власти и общественности продлятся с 18 до 20 февраля во всех районах города.
В течение 18-20 февраля в Киеве ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и будут внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств информации.
На время проведения мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни будет обеспечено усиленную охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, готовность сил и средств оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, а также дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи.
Напомним, ранее КГГА опубликовала программу празднования в столице Масленицы.