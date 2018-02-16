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КМДА опублікувала програму заходів до Дня Героїв Небесної сотні

КМДА опублікувала програму заходів до Дня Героїв Небесної сотні

Київ • УНН

 • 9361 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Київська міська адміністрація опублікувала програму урочистих заходів, які відбуватимуть в столиці з нагоди Дня Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Так, 20 лютого у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудуться заходи на Алеї Героїв Небесної Сотні. Також передбачено проведення поминального молебню за Героями Небесної Сотні. Протягом 18-20 лютого передбачене проведення меморіальних заходів для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Окрім того, 18 лютого пройде пам’ятна хода від вулиці Хрещатик Алеєю Героїв Небесної Сотні до Пам’ятного Хреста, де відбудеться молебень в пам’ять за полеглими Героями Небесної Сотні. До 15 березня на Майдані Незалежності триватимуть тематичні виставково-інформаційні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні і вшанування подвигу учасників Революції Гідності.

Урочисті та меморіальні заходи за участю представників органів влади та громадськості триватимуть із 18 до 20 лютого в усіх районах міста.

Протягом 18-20 лютого у Києві обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та буде внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів інформації.

На час проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні буде забезпечено посилену охорону громадського порядку і безпеку дорожнього руху, готовність сил і засобів оперативного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій, а також чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше КМДА опублікувала програму святкування в столиці Масляної.

 

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