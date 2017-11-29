КГГА: Киев полностью готов к зимнему периоду

"Мы полностью готовы к зимнему периоду. Сегодня, кроме 243 единиц снегоуборочной техники, которая была на улицах, напоготове были еще 345 единиц. Также, в случае, если эта техника не будет справляться, в резерве есть еще 160 единиц снегоуборочной техники. Солью, солевой смесью и песком мы обеспечены на 110%, то есть на зимний период точно хватит", - заявил Симонов.

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