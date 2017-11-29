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КМДА: Київ повністю готовий до зимового періоду

КМДА: Київ повністю готовий до зимового періоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Київ повністю готовий до зимового періоду і погіршення погодних умов. Про це на брифінгу повідомив Директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, передає кореспондент УНН.

"Ми повністю готові до зимового періоду. Сьогодні, крім 243 одиниць снігоприбиральної техніки, яка була на вулицях, напоготові були ще 345 одиниць. Також, на випадок, якщо ця техніка не буде справлятися, в резерві є ще 160 одиниць снігоприбиральної техніки. Сіллю, піскосоляною сумішшю та піском ми забезпечені на 110%, тобто на зимовий період точно вистачить", - заявив Симонов.

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