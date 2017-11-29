КМДА: Київ повністю готовий до зимового періоду

"Ми повністю готові до зимового періоду. Сьогодні, крім 243 одиниць снігоприбиральної техніки, яка була на вулицях, напоготові були ще 345 одиниць. Також, на випадок, якщо ця техніка не буде справлятися, в резерві є ще 160 одиниць снігоприбиральної техніки. Сіллю, піскосоляною сумішшю та піском ми забезпечені на 110%, тобто на зимовий період точно вистачить", - заявив Симонов.

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