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Ключевую роль в положительном исходе "дела Мораеса" сыграл президент ФФУ - Записоцкий

Ключевую роль в положительном исходе "дела Мораеса" сыграл президент ФФУ - Записоцкий

Киев  •  УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко сыграл ключевую роль в положительном исходе дела о натурализации нападающего "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом заявил генеральный секретарь ФФУ Игорь Записоцкий, передает УНН со ссылкой на спортивный портал tribuna.com.

"Конечно, это победа всего украинского футбола. И команды юристов, и президента ФФУ, который активно занимался делом.

Более того, он вчера присутствовал на заседании, активно выступал, имел заключительное слово, пытался всеми возможными аргументами убедить дисциплинарный орган, что совершенно прозрачно и правильно, согласно украинскому и швейцарскому законодательству, эта процедура прошла.

Это заслуга всей команды, все были заинтересованы, приложили максимум усилий, в том числе роль президента ФФУ была ключевой", - сказал Записоцкий.

Как писал УНН, УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса", отклонив протесты сборных Португалии и Люксембурга относительно сборной Украины. Таким образом, команда Андрея Шевченко не будет лишена турнирных очков и остается лидером своей группы в квалификации Евро-2020.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда многие футболисты после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - заявил по этому поводу президент ФФУ Андрей Павелко

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