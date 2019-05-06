Ключову роль у позитивному результаті "справи Мораеса" зіграв президент ФФУ - Запісоцький

"Звичайно, це перемога всього українського футболу. І команди юристів, і президента ФФУ, який активно займався справою.

Більш того, він вчора був присутній на засіданні, активно виступав, мав заключне слово, намагався всіма можливими аргументами переконати дисциплінарний орган, що абсолютно прозоро і правильно, згiдно з українським та швейцарським законодавством, ця процедура пройшла.

Це заслуга всієї команди, всі були зацікавлені, доклали максимум зусиль, в тому числі роль президента ФФУ була ключовою", - сказав Запісоцький.

Як писав УНН, УЄФА виніс вердикт у "справі Мораеса", відхиливши протести збірних Португалії та Люксембургу щодо збірної України. Таким чином, команда Андрія Шевченка не буде позбавлена турнірних очок і залишається лідером своєї групи у кваліфікації Євро-2020.

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців - справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже в той час, коли багато футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, вибравши її новою батьківщиною для своєї родини і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави", - заявив з цього приводу президент ФФУ Андрій Павелко.