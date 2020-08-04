Ключевые факторы бесперебойной работы ОПЗ - поставки газа и своевременный вывоз химической продукции - Николай Синица
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Условиями конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода является наличие у частных структур опыта реализации минеральных удобрений и возможность обеспечить ОПЗ газом. Коммерческие структуры, не обладающие подтвержденным опытом сбыта удобрений, не были допущены ко второму этапу отбора. Соответствующий порядок отбора был разработан для минимизации рисков остановки завода. Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица, передает УНН.
“Порядок отбора, разработанный Правлением ОПЗ, по инициативе Наблюдательного совета ОПЗ, стал предметом общественных обсуждений. Его условия содержат в себе четкие критерии, которым должен соответствовать будущий давалец.
Ключевыми факторами для бесперебойной работы предприятия являются поставки газа и своевременный вывоз химической продукции. Поэтому одним из обязательных условий для участников на первом этапе конкурса стало наличие опыта по продаже минеральных удобрений за последние два года и возможность обеспечения ОПЗ газом. Эти требования существуют для того, чтобы сотрудничество с ОПЗ не стало первым опытом для компаний, которые раньше не работали в сфере продажи минеральных удобрений.
В свое время, работая по давальческой схеме, ОПЗ уже останавливался из-за переполненности складов и невозможности давальца организовать своевременную отгрузку химической продукции. Это, в свою очередь, привело к значительным финансовым убыткам и социальной напряженности среди трудового коллектива завода и в городе Южный”, - отметил Синица.
Отсутствие опыта реализации минеральных удобрений стало причиной отказа для участия во втором этапе конкурса по отбору поставщика давальческого сырья ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ".
Синица отмечает, что решение о недопуске данных компаний является абсолютно законными, а любые попытки политизировать процесс безосновательны. В то же время руководитель ОПЗ отметил, что на членов правления завода оказывается давление с целью пересмотреть принятые решения по конкурсному отбору поставщика давальческого сырья.
ОПЗ, находящийся в управлении Фонда госимущества Украины, установил рекорд по экспорту за последние пять лет.
Предприятием на внешние рынки было поставлено 1,3 млн тонн аммиака и 402,4 тыс тонн карбамида. ОПЗ входит в перечень объектов большой приватизации.