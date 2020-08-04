Ключові фактори безперебійної роботи ОПЗ - поставки газу і своєчасне вивезення хімічної продукції - Микола Синиця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Умовами конкурсу з вибору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу є наявність у приватних структур досвіду реалізації мінеральних добрив та можливість забезпечити ОПЗ газом. Комерційні структури, що не володіють підтвердженим досвідом збуту добрив, не були допущені до другого етапу відбору. Відповідний порядок відбору був розроблений для мінімізації ризиків зупинки заводу. Про це заявив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця, передає УНН.
"Порядок відбору, розроблений Правлінням ОПЗ, за ініціативою Наглядової ради ОПЗ, став предметом громадських обговорень. Його умови містять у собі чіткі критерії, яким повинен відповідати майбутній давалець.
Ключовими факторами для безперебійної роботи підприємства є постачання газу і своєчасне вивезення хімічної продукції. Тому однією з обов'язкових умов для учасників на першому етапі конкурсу стала наявність досвіду з продажу мінеральних добрив за останні два роки і можливість забезпечення ОПЗ газом. Ці вимоги існують для того, щоб співпраця з ОПЗ не стало першим досвідом для компаній, які раніше не працювали в сфері продажу мінеральних добрив.
Свого часу, працюючи за давальницькою схемою, ОПЗ вже зупинявся через переповненість складів і неможливості давальця організувати своєчасне відвантаження хімічної продукції. Це, в свою чергу, призвело до значних фінансових збитків і соціальної напруженості серед трудового колективу заводу і в місті Південний", - зазначив Синиця.
Відсутність досвіду реалізації мінеральних добрив стало причиною відмови для участі у другому етапі конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" і ПП "ОККО КОНТРАКТ".
Синиця зазначає, що рішення про недопуск даних компаній є абсолютно законними, а будь-які спроби політизувати процес безпідставні. У той же час керівник ОПЗ зазначив, що на членів правління заводу чиниться тиск з метою переглянути прийняті рішення щодо конкурсного відбору постачальника давальницької сировини.
ОПЗ, що знаходиться в управлінні Фонду держмайна України, встановив рекорд з експорту за останні п'ять років.
Підприємством на зовнішні ринки було поставлено 1,3 млн тонн аміаку і 402,4 тис. тонн карбаміду. ОПЗ входить до переліку об'єктів великої приватизації.