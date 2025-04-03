Ключевые вызовы искусственного интеллекта: что обсуждали на AI Day 2025 Forbes Ukraine при участии FAVBET Tech

Искусственный интеллект называют технологией, которая в ближайшие годы будет определять будущее бизнеса и общества. Именно о вызовах и перспективах внедрения ИИ в Украине много говорили 28 марта на AI Day 2025 от Forbes Ukraine.

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine

AI Day 2025 стал первой в Украине конференцией, полностью посвященной применению ИИ в бизнесе. Дискуссии мероприятия были посвящены влиянию искусственного интеллекта на экономику, юридическим аспектам интеграции новейших технологий и формированию новых управленческих ролей.

Фото: вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на AI Day 2025 Forbes Ukraine

Среди приглашенных спикеров — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, основатель Netpeak Артем Бородатюк, глобальный руководитель Nvidia AI Technology Centre Саймон Си, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и другие лидеры технологической отрасли.

Фото: Даниил Цьок, Вадим Власенко, Владимир Кубицкий, Артем Скрипник

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник принял участие в панельной дискуссии "Функция – ИИ-директор. Когда открывать вакансию?" Вместе с AI-директором EPAM Вадимом Власенко, Chief AI Officer Минцифры Даниилом Цьоком и Head of AI в MacPaw Владимиром Кубицким он обсудил ключевые факторы, определяющие готовность компаний к созданию позиции AI-директора, необходимые компетенции такого специалиста и пути эффективного внедрения AI-стратегий.

Фото: Артем Скрипник на AI Day 2025 Forbes

Во время обсуждения CEO FAVBET Tech Артем Скрипник подчеркнул важность осознанного подхода к внедрению ИИ:

"Внедрение искусственного интеллекта является стратегически важным для развития современного бизнеса. Это не только вопрос автоматизации или оптимизации процессов — это возможность масштабировать компанию, улучшить качество продукта и обеспечить клиентам персонализированный опыт. AI-директор помогает выстраивать правильную AI-стратегию и обеспечивает конкурентные преимущества на рынке. Важно не просто внедрять ИИ, а делать это осознанно, с пониманием бизнес-целей и потенциала технологии".

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine

Жизнеспособность многих компаний сегодня напрямую зависит от скорости адаптации к революции искусственного интеллекта. В FAVBET Tech отмечают, что такие события как AI Day от Forbes Ukraine предлагают украинским бизнесам уникальную возможность для обмена опытом и создания конкурентных преимуществ на глобальном рынке технологии.