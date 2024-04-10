Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев

Повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи ключевого города на границе с Таиландом, что является последним ударом в военный режим, который уже несколько месяцев теряет позиции перед оппозиционными группами. Об этом пишет УНН со ссылкой на FT.

Детали

Повстанческая группа в Мьянме заявила, что его военное подразделение за последние выходные взяло под контроль военную базу в Тин Ган Ньи Наунг, недалеко от Мьявадди, стратегического торгового города на границе с Таиландом. Если Мьявадди попадет под контроль повстанцев, это будет большим ударом для военного режима, который уже три года у власти, но с конца прошлого года постепенно теряет контроль над городами и военными базами по всей стране.

Наибольшие потери наблюдаются на территориях, расположенных у границ с Китаем, Индией и Бангладеш.

Повстанцы заявили, что сотни офицеров сдались в плен, и он также конфисковал оружие.

Уязвимость режима побудила некоторые соседние страны пересмотреть свою стратегию борьбы с Нейпидо.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил на этой неделе агентству Reuters, что сейчас подходящее время для взаимодействия с военным руководством, учитывая его ослабленную позицию.

Текущий режим начинает терять силу, но даже в случае поражения они имеют власть, имеют оружие сказал Сретта.

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