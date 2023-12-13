Мьянма обогнала Афганистан как лидер по производству опия

Мьянма в настоящее время является крупнейшим в мире производителем опиума, обогнав Афганистан, говорится в докладе ООН, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Производство опия в этом году, по оценкам, вырастет на 36% до 1080 тонн, что намного превышает 330 тонн, которые, как сообщается, было произведено в Афганистане. Выращивание мака в Афганистане сократилось на 95% после запрета на наркотики, введенного правящим Талибаном в прошлом году. Тем временем культивирование расширилось в Мьянме, где жестокая гражданская война сделала его прибыльным источником дохода.

"Нарушения в экономике, безопасности и управлении, последовавшие за военным переворотом в феврале 2021 года, продолжают подталкивать фермеров в отдаленных районах к опиуму, чтобы заработать на жизнь", - заявил региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Джереми Дуглас.

Опиум, ключевой ингредиент сильнодействующего наркотика героина, десятилетиями выращивался в Мьянме, где он финансировал повстанческие группы, борющиеся с правительством, пишет издание. Но только за последний год, когда бушевала гражданская война, спровоцированная переворотом 2021 года, культивирование увеличилось примерно на 18% - оно также становилось "все более сложным", говорится в отчете, и более продуктивным из-за использования плотно организованных участков, ирригационных систем и иногда удобрений. Производство и торговля героином являются наиболее прибыльным видом деятельности в опиумной экономике: по оценкам доклада, в этом году из Мьянмы было экспортировано до 154 тонн героина на сумму до 2,2 миллиарда долларов.

Дополнение

Регион, где встречаются границы Мьянмы, Таиланда и Лаоса – так называемый "Золотой треугольник" – исторически был основным источником производства опиума и героина. Мьянма и Афганистан, как отмечает BBC, являются источниками большей части героина, продаваемого по всему миру.