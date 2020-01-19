Клубы Зинченко и Ярмоленко потеряли очки в матчах АПЛ

"Мещане" без Александра Зинченко на поле и в заявке не смогли справиться в домашней встрече с середняком соревнований "Кристал Пэлас" - 2:2.

Ближе к перерыву за гостей отличился Джек Тосун. Ударную пятиминутку "мещане" провели с 82 минуты, когда дважды забил Агуэро. Однако авто гол Фернандиньо (90) помешал "МС" праздновать выигрыш.

"Вест Хэм" также дома обменялся по одному голу с "Эвертоном" и также свел баталию в ничью - 1:1.

Отметим, что Ярмоленко отсутствовал из заявки "молотобойцев" из-за проблем со здоровьем.

Добавим, "Вест Хэм" с 23 очками находится на расстоянии в один балл от зоны вылета. "МС" с 48-ю очками - 2-й.