Клубы Зинченко и Ярмоленко потеряли очки в матчах АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Англии состоялся ряд баталий 23 тура Премьер-лиги в некоторых из которых выступали "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
"Мещане" без Александра Зинченко на поле и в заявке не смогли справиться в домашней встрече с середняком соревнований "Кристал Пэлас" - 2:2.
Ближе к перерыву за гостей отличился Джек Тосун. Ударную пятиминутку "мещане" провели с 82 минуты, когда дважды забил Агуэро. Однако авто гол Фернандиньо (90) помешал "МС" праздновать выигрыш.
"Вест Хэм" также дома обменялся по одному голу с "Эвертоном" и также свел баталию в ничью - 1:1.
Отметим, что Ярмоленко отсутствовал из заявки "молотобойцев" из-за проблем со здоровьем.
Добавим, "Вест Хэм" с 23 очками находится на расстоянии в один балл от зоны вылета. "МС" с 48-ю очками - 2-й.