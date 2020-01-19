Клуби Зінченка та Ярмоленка втратили очки у матчах АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Англії відбулася низка баталій 23 туру Прем'єр-ліги в деяких з яких виступали "Манчестер Сіті" та "Вест Хем", передає УНН з посиланням на сайт турніру.
"Міщани" без Олександра Зінченка на полі та в заявці не змогли впоратися у домашній зустрічі з середняком змагань "Крістал Пелас" – 2:2.
Ближче до перерви за гостей відзначився Джек Тосун. Ударну п'ятихвилинку "міщани" провели з 82 хвилини, коли двічі забив Агуеро. Проте авто гол Фернандіньо (90) завадив "МС" святкувати виграш.
"Вест Хем" також дома обмінявся по одному голу з "Евертоном" та також звів баталію в нічию – 1:1.
Відзначимо, що Ярмоленко був відсутнім із заявки "молотобійців" через проблеми зі здоров'ям.
Додамо, "Вест Хем" з 23 очками знаходиться на відстані в один бал від зони вильоту. "МС" з 48-ма очками – 2-й.