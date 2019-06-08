Клубы украинцев вышли в финалы баскетбольных чемпионатов Франции и Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В рамках ведущих чемпионатов Европы по баскетболу Франции и Греции завершились полуфинальные серии, сообщает УНН.
В серии между “Дижон” и “Монако” защитника сборной Украины Сергея Гладыря состоялся 3-й поединок. “Монегаски” оказались сильнее — 81:78, и праздновали выигрыш в серии 3:0.
Гладырь за 24 минуты на паркете набрал 13 очков (1/3 двухочковых, 3/5 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 потерю.
В чемпионате Греции “Промитеас” Александра Липового только в овертайме праздновали победу в решающей 5-й игре с “АЕК” — 85:84.
Липовый был заметной фигурой матча — за 33 хвилинивин получил 10 очков, 7 подборов при 2 передачах.
Добавим, в финале французской лиги на “Монако” ожидают игры с “Асвелом”, а команда Липового в финале Греции поборется с “Панатинаикосом”.