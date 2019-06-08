Клуби українців вийшли у фінали баскетбольних чемпіонатів Франції та Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В рамках провідних чемпіонатів Європи з баскетболу Франції та Греції завершилися півфінальні серії, повідомляє УНН.
У серії між "Діжоном" та "Монако" захисника збірної України Сергія Гладиря відбувся 3-й поєдинок. "Монегаски" виявилися сильнішими – 81:78, та святкували виграш в серії 3:0.
Гладир за 24 хвилини на паркеті набрав 13 очок (1/3 двоочкових, 3/5 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення та 1 втрату.
В чемпіонаті Греції "Промітеас" Олександра Липового тільки в овертаймі святкували перемогу у вирішальній 5-й грі із "АЕКом" – 85:84.
Липовий був помітною фігурою матчу – за 33 хвилинивін здобув 10 очок, 7 підбирань при 2 передачах.
Додамо, у фіналі французької ліги на "Монако" очікують ігри із "Асвелом", а команда Липового у фіналі Греції позмагається із "Панатінаікосом".