Клубы украинцев проиграли первые переходные матчи в Примеру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Испании состоялись стартовые переходные поединки испанской Сегунды за выход в Примеру, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
"Малага" форварда Евгения Селезнева в гостях в результативном противостоянии уступил "Депортиво" 2:4.
Селезнев на этот матч не попал в заявку. Зато форвард "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который находится в аренде за "анчоусов" провел весь поединок.
В другом противостоянии "Альбасете" Романа Зозули в гостях проиграл "Мальорке" 0:2. Зозуля провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Отметим, что игры в ответ пройдут 15 и 16 июня.