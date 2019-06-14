Клуби українців програли перші перехідні матчі до Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Іспанії відбулися стартові перехідні поєдинки іспанської Сегунди за вихід в Прімеру, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
"Малага" форварда Євгена Селезньова в гостях в результативному протистоянні поступився "Депортіво" 2:4.
Селезньов на цей матч не потрапив до заявки. Натомість форвард "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук, який перебуває в оренді за "анчоусів" провів увесь поєдинок.
В іншому протистоянні "Альбасете" Романа Зозулі в гостях програв "Мальорці" 0:2. Зозуля провів на полі усі 90 хвилин, але не відзначився результативними діями.
Відзначимо, що ігри у відповідь пройдуть 15-го та 16-го червня.