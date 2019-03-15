Клуб Зинченко получил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В швейцарском Ньоне состоялся процесс жеребьевки стадий 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов, передает УНН.
Среди восьми участников был представлен клуб футболиста сборной Украины Александра Зинченко - "Манчестер Сити". Англичане в борьбе за полуфинал сразятся с лондонским "Тоттенхэмом".
Другие пары выглядят так:
"Аякс" - "Ювентус"
"Ливерпуль" - "Порту"
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы
Отметим, что в полуфинале победитель пары "МС"/"Тоттенхэм" сойдется с лучшим клубом из противостояния "Аякс"/"Ювентус".
Примечательно, что "Манчестер Сити" уступил в обоих предыдущих двухматчевых поединках в Европе с английскими командами. В кубке кубков-1970/71 команда проиграла "Челси" с общим счетом 0:2, а в прошлогоднем четвертьфинале Лиги чемпионов потерпели поражение от "Ливерпуля" - 1:5.
Добавим, 9-10 апреля стартуют первые поединки 1/8 финала ЛЧ.