Клуб Зинченко получил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Среди восьми участников был представлен клуб футболиста сборной Украины Александра Зинченко - "Манчестер Сити". Англичане в борьбе за полуфинал сразятся с лондонским "Тоттенхэмом".



Другие пары выглядят так:

"Аякс" - "Ювентус"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед".



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Отметим, что в полуфинале победитель пары "МС"/"Тоттенхэм" сойдется с лучшим клубом из противостояния "Аякс"/"Ювентус".

Примечательно, что "Манчестер Сити" уступил в обоих предыдущих двухматчевых поединках в Европе с английскими командами. В кубке кубков-1970/71 команда проиграла "Челси" с общим счетом 0:2, а в прошлогоднем четвертьфинале Лиги чемпионов потерпели поражение от "Ливерпуля" - 1:5.



Добавим, 9-10 апреля стартуют первые поединки 1/8 финала ЛЧ.